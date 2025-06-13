Навіть прості речі можуть мати значний вплив на ваш образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Шикарно та доглянуто можуть виглядати звичайні базові речі, які є в шафі у кожного з нас.

Читайте також З чим носити джинси влітку: 6 речей, які освіжать образ

Стилісти визначили кілька елементів гардероба, які мають дорогий та елітний вайб, якщо їх правильно поєднати з іншим вбранням.

Принт в горошок

Цей принт є символом витонченого смаку. Щоб мати вдалий вигляд, варто обирати речі в нейтральних тонах – чорно-білий, темно-синій чи бежевий. Влітку робіть ставку на сукню-комбінацію, спідницю чи легку блузу.

Шкіряний ремінь

Ця деталь для нас є не лише практичною, але й естетично довершує образ. Ремінь в чорному чи коричневому кольорі, здатен створити гармонійну композицію.

Монохром

Білосніжні речі виглядають розкішно, тому влітку поєднуйте білу майку чи футболку зі штанами, довершуючи білими кросівками чи чорними туфлями. Також додавайте до такого образу сонцезахисні окуляри та мінімалістичну сумку, щоб отримати дорогий вигляд.

Золоті відтінки

Сукня в золотистому відтінку та золоті прикраси здатні разом створити розкішний вигляд. Особливо це поєднання ефектно виглядатиме у вечірню пору.

Шовкова спідниця

Стилізуйте шовкову спідницю в довжині максі чи міді зі звичайною білою футболкою. На верх також можна одягнути топ або майку. Витончене взуття дозволить отримати вишуканий образ.

Натуральні тканини

Влітку краще обирати для себе шовк, бавовну чи льон, які є приємними до тіла та мають естетичний вигляд. Такі дихаючі тканини дорого виглядають та допоможуть вам скласти стильний образ.

До слова, цього літа в моді кілька речей, які варті уваги кожної модниці. Що придбати в червні, щоб стильно виглядати – читайте в нашому матеріалі.