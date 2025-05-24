Избавиться от целлюлита полностью невозможно. Однако визуально уменьшить его количество более чем реально, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.
Читайте также Преодолеваем стресс быстро и эффективно: эти методы помогут вам всегда чувствовать себя уверенно
Безусловно для уменьшения количества целлюлита нужно правильно питаться, пить достаточно воды и заниматься регулярно спортом. Также обязательно добавить специальные косметические процедуры. В частности, обертывания.
Какие обертывания помогут убрать целлюлит
Необязательно покупать дорогие косметические средства. Качественное обертывание можно сделать и в домашних условиях.
Кофейное
Чтобы сделать такое обертывание, нужно:
- 3 столовые ложки молотого кофе;
- 2 столовые ложки оливкового или кокосового масла;
- 1 чайная ложка корицы.
Смешайте все ингредиенты. Должна получиться однородная масса.
Нанесите полученную смесь на проблемные участки, оберните тело пленкой. Держать такое обертывание нужно 30 – 40 минут.
Как похудеть в ногах / Фото Pexels
Горчично-медовое
Ингредиенты, которые нужны:
- 2 столовые ложки меда;
- 1 столовая ложка сухой горчицы;
- 1 чайная ложка воды.
Все перемешайте и нанесите проблемные участки. Избегайте чувствительных зон, ведь от горчицы может возникнуть раздражение. Такое обертывание нужно держать примерно 15 – 20 минут.
Обратите внимание! Делать обертывание нужно 2 – 3 раза в неделю.