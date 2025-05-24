Избавиться от целлюлита полностью невозможно. Однако визуально уменьшить его количество более чем реально, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

Читайте также Преодолеваем стресс быстро и эффективно: эти методы помогут вам всегда чувствовать себя уверенно

Безусловно для уменьшения количества целлюлита нужно правильно питаться, пить достаточно воды и заниматься регулярно спортом. Также обязательно добавить специальные косметические процедуры. В частности, обертывания.

Какие обертывания помогут убрать целлюлит

Необязательно покупать дорогие косметические средства. Качественное обертывание можно сделать и в домашних условиях.

Кофейное

Чтобы сделать такое обертывание, нужно:

3 столовые ложки молотого кофе;

2 столовые ложки оливкового или кокосового масла;

1 чайная ложка корицы.

Смешайте все ингредиенты. Должна получиться однородная масса.

Нанесите полученную смесь на проблемные участки, оберните тело пленкой. Держать такое обертывание нужно 30 – 40 минут.



Как похудеть в ногах / Фото Pexels

Горчично-медовое

Ингредиенты, которые нужны:

2 столовые ложки меда;

1 столовая ложка сухой горчицы;

1 чайная ложка воды.

Все перемешайте и нанесите проблемные участки. Избегайте чувствительных зон, ведь от горчицы может возникнуть раздражение. Такое обертывание нужно держать примерно 15 – 20 минут.

Обратите внимание! Делать обертывание нужно 2 – 3 раза в неделю.