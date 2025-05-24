Нас повсюду окружают стрессы: на работе, дома и, даже, во время отдыха. Чувствовать себя всегда спокойно и уверенно возможно. Для этого необходимо придерживаться нескольких простых правил, пишет 24 Канал.

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Как легко преодолеть стресс

Физическая активность

Регулярные физические упражнения: ходьба, бег, йога, плавание или танцы снижают уровень гормона стресса – кортизола. К тому же они стимулируют выработку эндорфинов, которые улучшают настроение.

Ограничение информационного шума

Избыток негативной информации, которая поступает из новостей и соцсетей, может вызвать хроническую тревогу. Чтобы решить эту проблему, нужно установить лимиты на пользование гаджетами.



Как снизить уровень тревожности / Фото Pexels

Обратите внимание! Особенно важно ограничить использование гаджетов перед сном.

Общение с другими людьми

Общение с родными и друзьями снижает эмоциональное напряжение. Не изолируйте себя, делитесь переживаниями, просите помощи и не стесняйтесь эмоций.

Заметьте! Если вам трудно эмоционально открываться близким, обратитесь к психологу. Специалист поможет научиться лучше понимать себя и свои чувства.

Дыхательные практики и медитация

Глубокое дыхание или медитации помогают успокоить ум и улучшить концентрацию. Более того, таким образом можно почти моментально уменьшить тревожность.



Методы преодоления стресса / Фото Pexels

Лайфхак! Попробуйте технику "4-7-8": вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох растяните на 8 секунд.