Що зробити, аби волосся завжди було зволоженим

Влітку волосся може бути сухішим ніж зазвичай. Це пов'язано з високою сонячною активністю. В цей період важливо посилено доглядати за волоссям, зокрема, використовувати засоби для зволоження.

Щоб волосся завжди було зволоженим, до процесу догляду потрібно підходити комплексно. Зокрема, необхідно підібрати правильні засоби, пише 24 Канал.

Читайте також Блонд, який непотрібно підфарбовувати: зверніть увагу на цей колір

Які засоби для зволоження потрібно використовувати влітку

Першочергово необхідно підібрати правильний шампунь, що не висушуватиме шкіру голови. Важливо підходити до процесу вибору індивідуально. Потрібно підбирати шампунь, який відповідатиме типу та стану саме вашого волосся.

Також на регулярній основі необхідно:

використовувати кондиціонер (бажано щоденно);

(бажано щоденно); робити маски (декілька разів на тиждень).



Які засоби потрібно використовувати щодня, аби волосся гарно виглядало / Фото Pexels

Не варто забувати і про термозахист. Ним потрібно користуватись постійно, адже сонце доволі сильно впливає на стан волосся.

Волосся може "висушуватись" і з інших причин. Важливо своєчасно виправити шкідливі звички, аби уникнути негативних наслідків:

волосся не можна терти рушником, потрібно лише промакувати його;

сушити волосся потрібно холодним повітрям;

волосся потрібно заплітати на ніч у легку косу, аби локони не сплутувались;

розчісувати волосся необхідно поступово, піднімаючись знизу вверх.



Які звички роблять волосся недоглянутим / Фото Pexels

Важливо! Стан волосся може погіршуватись і через проблеми зі здоров'ям. Потрібно достатньо спати, пити багато води і збалансовано харчуватись, аби покращити не тільки самопочуття, а і загальний вигляд.