Як доглядати за жирним волоссям: важливі поради, які покращать стан локонів

Жирне волосся виділяє надмірну кількість шкірного сала на шкірі голови. Через це волосся виглядає не зовсім свіжо, тому за ним потрібен постійний догляд. Для того, щоб локони були здоровими й блискучими без ознак жирності, далі розповімо, як за ними треба правильно доглядати.

Шкірне сало – це натуральна олія, яка зволожує шкіру голови та волосся, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. У виробленні шкірного сала відіграє важливу роль генетика, а також гормони. На вироблення олії в сальних залозах впливає період статевого дозрівання, менструація, вагітність чи менопауза.

Читайте також Що буде, якщо мити волосся дешевим шампунем: це треба знати

Фахівці розповіли кілька важливих правил для тих, в кого є жирне волосся. Дотримуючись їх, ви зможете досягнути чудового ефекту.

Правильне миття волосся

Жирне волосся потрібно регулярно мити, щоб видалити залишки жиру. Втім, надмірного миття варто уникати, оскільки це лише сприятиме виробленню більшої кількості жиру. Під час миття масажуйте шкіру голови, щоб стимулювати кровообіг.

Також варто використовувати спеціальні засоби для жирного волосся – шампунь та кондиціонер, які призначені саме для такого типу локонів.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Мити волосся треба лише теплою водою, оскільки гаряча вода ще більше стимулює вироблення шкірного сала.



Правила миття жирного волосся / Фото Pexels

Правильне ополіскування та сушіння

Щоб уникнути скупчення залишків продуктів, які можуть зробити волосся жирним – ретельно змивайте шампунь та кондиціонер. Волосся не пересушуйте, бо це може стимулювати роботу сальних залоз – акуратно промокніть його рушником без надмірного використання фена.

Фахівці радять не торкатися волосся постійно, оскільки це лише забруднить пасма й погіршить ситуацію.

Укладання та збалансоване харчування

Краще уникати зачісок, які занадто сильно натягують волосся, бо це може стимулювати вироблення жиру. Збалансоване харчування також може вплинути на здоров’я шкіри голови та волосся.

Зверніть увагу, що вживання продуктів на насичені жири й цукри, може вплинути на вироблення шкірного сала. А ще стрес сильно впливає на здоров’я волосся, бо спричиняє гормональні зміни, які впливають на вироблення шкірного сала. Радимо практикувати методи управління зі стресом, впровадивши у життя медитацію чи йогу.