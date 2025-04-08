У дешевому шампуні містяться мийні компоненти (ПАРи) та вищий pH, ніж в дорожчих аналогах, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.media. Виявляється, що високий pH (лужний) є досить шкідливим.

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Чому не можна мити волосся дешевим шампунем

Волосся й шкіра голови має природний слабокислий pH, а лужне середовище відкриває кутикулу волосся, роблячи її тьмяною та схильною до сплутування.

Високий pH може порушити природний баланс шкіри голови, викликаючи сухість, подразнення чи надмірну жирність, коли сальні залози намагаються компенсувати втрату природних жирів.



Ретельно обирайте шампунь для волосся / Фото Pexels

Щоб волосся мало охайний вигляд, чимало жінок миють його кожного дня. Якщо необхідність такого миття є неминучою, то варто уникати шампунів з pH, які є більшими за цифру 7,5 – 8.

Нейтральним вважається pH 7, вищі позначки є лужними. Шампуні з pH 7,5 – 8 можуть бути занадто агресивними для щоденного використання. Фахівці радять мити волосся шампунем зі слабокислим pH 5,5 – 7.

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Пам’ятайте, що ціна хорошого шампуню не повинна бути низькою. Експерти радять обирати засоби зі заспокійливими компонентами для шкіри голови, вони можуть мати рослинні екстракти.

До слова! Якщо ви плануєте похід до перукаря для фарбування волосся, то у нашій новині ми розповіли, чи треба все ж таки його мити.

До прикладу, екстракт календули має антисептичну дію, екстракт живокосту – протизапальну, а екстракт вівса заспокоює чутливу шкіру й відновлює ліпідний бар’єр.