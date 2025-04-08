В дешевом шампуне содержатся моющие компоненты (ПАВы) и более высокий pH, чем в дорогих аналогах, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.media. Оказывается, что высокий pH (щелочной) является достаточно вредным.

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Почему нельзя мыть волосы дешевым шампунем

Волосы и кожа головы имеет естественный слабокислый pH, а щелочная среда открывает кутикулу волос, делая ее тусклой и склонной к спутыванию.

Высокий pH может нарушить естественный баланс кожи головы, вызывая сухость, раздражение или чрезмерную жирность, когда сальные железы пытаются компенсировать потерю естественных жиров.

Тщательно выбирайте шампунь для волос
Тщательно выбирайте шампунь для волос / Фото Pexels

Чтобы волосы имели опрятный вид, многие женщины моют их каждый день. Если необходимость такого мытья является неизбежной, то стоит избегать шампуней с pH, которые больше цифры 7,5 – 8.

Нейтральным считается pH 7, высшие отметки являются щелочными. Шампуни с pH 7,5 – 8 могут быть слишком агрессивными для ежедневного использования. Специалисты советуют мыть волосы шампунем со слабокислым pH 5,5 – 7.

Помните, что цена хорошего шампуня не должна быть низкой. Эксперты советуют выбирать средства с успокаивающими компонентами для кожи головы, они могут иметь растительные экстракты.

К слову! Если вы планируете поход к парикмахеру для окрашивания волос, то в нашей новости мы рассказали, надо ли все же их мыть.

К примеру, экстракт календулы обладает антисептическим действием, экстракт окопника – противовоспалительное, а экстракт овса успокаивает чувствительную кожу и восстанавливает липидный барьер.