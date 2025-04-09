Кожное сало – это натуральное масло, которое увлажняет кожу головы и волосы, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. В выработке кожного сала играет важную роль генетика, а также гормоны. На выработку масла в сальных железах влияет период полового созревания, менструация, беременность или менопауза.

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Специалисты рассказали несколько важных правил для тех, у кого есть жирные волосы. Соблюдая их, вы сможете достичь замечательного эффекта.

Правильное мытье волос

Жирные волосы нужно регулярно мыть, чтобы удалить остатки жира. Впрочем, чрезмерного мытья следует избегать, поскольку это лишь будет способствовать выработке большего количества жира. Во время мытья массируйте кожу головы, чтобы стимулировать кровообращение.

Также следует использовать специальные средства для жирных волос – шампунь и кондиционер, которые предназначены именно для такого типа локонов.

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Мыть волосы надо только теплой водой, поскольку горячая вода еще больше стимулирует выработку кожного сала.



Правила мытья жирных волос / Фото Pexels

Правильное ополаскивание и сушка

Чтобы избежать скопления остатков продуктов, которые могут сделать волосы жирными – тщательно смывайте шампунь и кондиционер. Волосы не пересушивайте, потому что это может стимулировать работу сальных желез – аккуратно промокните его полотенцем без чрезмерного использования фена.

Специалисты советуют не касаться волос постоянно, поскольку это только загрязнит пряди и ухудшит ситуацию.

Укладка и сбалансированное питание

Лучше избегать причесок, которые слишком сильно натягивают волосы, потому что это может стимулировать выработку жира. Сбалансированное питание также может повлиять на здоровье кожи головы и волос.

Обратите внимание, что употребление продуктов на насыщенные жиры и сахара, может повлиять на выработку кожного сала. А еще стресс сильно влияет на здоровье волос, потому что вызывает гормональные изменения, которые влияют на выработку кожного сала. Советуем практиковать методы управления со стрессом, внедрив в жизнь медитацию или йогу.