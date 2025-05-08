Подолайте стрес за лічені хвилини: ця метода працює на всі 100%

Здолати стрес можна за лічені хвилини. Для цього непотрібно використовувати ніякі спеціальні засоби. Достатньо лише вийти на "правильну" прогулянку.

Побороти стрес вам допоможе "кольорова" прогулянка (colour walk). Це унікальна медитація, що виконується в русі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що таке "кольорова" прогулянка

"Кольоровою" таку прогулянку називають через те, що вона передбачає фокус на певному кольорі під час ходьби. Тобто, ця техніка працює так:

оберіть будь-який колір;

під час прогулянки шукайте предмети такого кольору (наприклад, автівки, квіти, рекламні вивіски);

цей процес має бути максимально спокійним, зробіть одразу декілька глибоких вдихів і видихів, а потім – контролюйте дихання.



Як покращити ментальне здоров'я / Фото Pexels

Під час цієї прогулянки ви навчитеся заземлятися і заспокоюватись, буквально, за декілька хвилин. Головне – довіритись собі і світу навколо. Саме тоді, коли ви навчитеся помічати здавалося б незначні деталі, ваше мислення і світосприйняття зміняться назавжди.

Як зробити таку прогулянку ефективнішою: