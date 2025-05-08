Преодолейте стресс за считанные минуты: эта метода работает на все 100%

Преодолеть стресс можно за считанные минуты. Для этого не нужно использовать никакие специальные средства. Достаточно лишь выйти на "правильную" прогулку.

Побороть стресс вам поможет "цветная" прогулка (colour walk). Это уникальная медитация, которая выполняется в движении, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое "цветная" прогулка

"Цветной" такую прогулку называют из-за того, что она предполагает фокус на определенном цвете во время ходьбы. То есть, эта техника работает так:

выберите любой цвет;

во время прогулки ищите предметы такого цвета (например, машины, цветы, рекламные вывески);

этот процесс должен быть максимально спокойным, сделайте сразу несколько глубоуих вдохов и выдохов, а затем – контролируйте дыхание.



Как улучшить ментальное здоровье / Фото Pexels

Во время этой прогулки вы научитесь заземляться и успокаиваться, буквально, за несколько минут. Главное – довериться себе и миру вокруг. Именно тогда, когда вы научитесь замечать казалось бы незначительные детали, ваше мышление и мировосприятие изменятся навсегда.

Как сделать такую прогулку более эффективной: