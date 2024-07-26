Кей Маккензі каже, що через незвичну зовнішність її часто запитують про свідоцтво про середню освіту. Як виглядає дівчина та у чому її секрет, розповідаємо далі.

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Як дорослу дівчину плутають з підлітком

Хоча їй скоро виповниться 30, гарний стан шкіри та невеликий зріст Кей часто призводить до того, що її плутають з підлітком.

Коли я знайомлюся з новими людьми, вони завжди запитують, які іспити в середній школі я складаю або в яку школу я ходжу,

– ділиться британка.

Артистка музичного театру пригадує, що їй не довіряють навіть після того, як вона показує посвідчення особи.

Мене обслуговували в пабі й сказали, що я виглядаю на 13 років, коли запитували посвідчення. Ми з чоловіком також часто замовляємо доставку пива, і коли я показую своє посвідчення особи, вони завжди сумніваються в тому, який рік мого народження, і виглядають шокованими, коли я кажу, що це 1994 рік,

– каже Кей.

Дівчина виглядає дуже молодо / Фото SWNS

Дівчина зізнається, що люди дуже часто помиляються з її віком. Найчастіше вони говорять про 13 років чи близько того.

Британка додає, що їй знадобилося багато часу, щоб прийняти коментарі про її молодий вигляд. Кей зазначає, що раніше вважала їх образливими, а зараз навпаки сприймає за комплімент.

Раніше я так ображалася на це, але зараз мені майже за тридцять і я сприймаю свою особливість як благословення. Протягом багатьох років я отримувала коментарі від людей, які вважали мене набагато молодшою, тому зараз я просто ігнорую це,

– пояснює Кей.

Водночас вона зауважує, що коли люди дізнаються її справжній вік, їхнім наступним питання завжди є одне й те саме: у чому секрет?

Але, за словами Кей, немає жодної особливої ​​процедури догляду за шкірою чи звички, яка допомагала б їй виглядати молодше. Вона також розповідає, що ніколи не робила косметичних операцій, щоб виглядати більш юною.

Джерелом молодості дівчина вважає лише хороші гени. Британка акцентує, що живе звичайним життям і не має особливого режиму.