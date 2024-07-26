Кей Маккензи говорит, что из-за необычной внешности ее часто спрашивают о свидетельстве о среднем образовании. Как выглядит девушка и в чем ее секрет, рассказываем далее.

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Как взрослую девушку путают с подростком

Хотя ей скоро исполнится 30, хорошее состояние кожи и небольшой рост Кей часто приводит к тому, что ее путают с подростком.

Когда я знакомлюсь с новыми людьми, они всегда спрашивают, какие экзамены в средней школе я сдаю или в какую школу я хожу,

– делится британка.

Артистка музыкального театра вспоминает, что ей не доверяют даже после того, как она показывает удостоверение личности.

Меня обслуживали в пабе и сказали, что я выгляжу на 13 лет, когда спрашивали удостоверение. Мы с мужем также часто заказываем доставку пива, и когда я показываю свое удостоверение личности, они всегда сомневаются в том, какой год моего рождения, и выглядят шокированными, когда я говорю, что это 1994 год,

– говорит Кей.

Девушка выглядит очень молодо / Фото SWNS

Девушка признается, что люди очень часто ошибаются с ее возрастом. Чаще всего они говорят о 13 годах или около того.

Британка добавляет, что ей понадобилось много времени, чтобы принять комментарии о ее молодом виде. Кей отмечает, что раньше считала их оскорбительными, а сейчас наоборот воспринимает за комплимент.

Раньше я так обижалась на это, но сейчас мне почти за тридцать и я воспринимаю свою особенность как благословение. В течение многих лет я получала комментарии от людей, которые считали меня намного моложе, поэтому сейчас я просто игнорирую это,

– объясняет Кей.

В то же время она замечает, что когда люди узнают ее настоящий возраст, их следующим вопрос всегда один и тот же: в чем секрет?

Но, по словам Кей, нет ни одной особой процедуры ухода за кожей или привычки, которая помогала бы ей выглядеть моложе. Она также рассказывает, что никогда не делала косметических операций, чтобы выглядеть более юной.

Источником молодости девушка считает только хорошие гены. Британка акцентирует, что живет обычной жизнью и не имеет особого режима.