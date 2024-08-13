Чи дійсно вона обрала його через фінанси та що жінка розповіла про життя з багатим чоловіком, читайте далі.

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Суді регулярно ділиться новинами про своє розкішне життя з партнером. У нещодавньому відео в тікток вона відповіла на критичні коментарі з приводу її стосунків. Жінка запитала у глядачів чи не скористалися б вони таким шансом на її місці.

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Є тільки одна правильна відповідь на це запитання, і, дівчинко, тобі не потрібно мені брехати. Я не збираюся нікому нічого доводити. Мені дуже шкода, але ти заздриш, і, можливо, у тебе немає грошей, але це не моя проблема,

– відповіла вона на всі закиди.

Суді також кинула виклик тим, хто поспішив засудити її спосіб життя, заявивши, що вони можуть зробити це тільки в тому разі, якщо зможуть поглянути на себе без смутку. Всупереч деяким думкам, вона стверджує, що не всі люди страждають від невпевненості в собі. Жінка також поділилася, що з юних років їй завжди вселяли впевненість у собі.

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Після свого відвертого зізнання вона розповіла про плани, згідно з якими вони з чоловіком збираються здійснити місячну подорож Європою в рамках звичайного відпочинку.

Вони почнуть її в Італії, де планують зробити якомога більше покупок, а далі мають кілька варіантів маршруту.

За словами Суді, вони з чоловіком завжди мають великий багаж. Вона каже, що зазвичай вони вирушають у дорогу з трьома-чотирма валізами кожен, поповнюючи свою колекцію в міру подорожі. Ця відпустка не буде винятком.