Збирається у відпуску на місяць: дружина бізнесмена з Дубая розповіла про своє розкішне життя

Суді Аль Надак з Великої Британії вийшла заміж за багатого дубайського бізнесмена Джамала Аль Надака. Нещодавно жінка розповіла про те, що її часто називають "золотошукачкою" через її вибір чоловіка.

Чи дійсно вона обрала його через фінанси та що жінка розповіла про життя з багатим чоловіком, читайте далі.

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Як жінка живе з бізнесменом з Дубая

Суді регулярно ділиться новинами про своє розкішне життя з партнером. У нещодавньому відео в тікток вона відповіла на критичні коментарі з приводу її стосунків. Жінка запитала у глядачів чи не скористалися б вони таким шансом на її місці.

Як виглядає пара: дивіться фото

Є тільки одна правильна відповідь на це запитання, і, дівчинко, тобі не потрібно мені брехати. Я не збираюся нікому нічого доводити. Мені дуже шкода, але ти заздриш, і, можливо, у тебе немає грошей, але це не моя проблема,

– відповіла вона на всі закиди.

Суді також кинула виклик тим, хто поспішив засудити її спосіб життя, заявивши, що вони можуть зробити це тільки в тому разі, якщо зможуть поглянути на себе без смутку. Всупереч деяким думкам, вона стверджує, що не всі люди страждають від невпевненості в собі. Жінка також поділилася, що з юних років їй завжди вселяли впевненість у собі.

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Після свого відвертого зізнання вона розповіла про плани, згідно з якими вони з чоловіком збираються здійснити місячну подорож Європою в рамках звичайного відпочинку.

Вони почнуть її в Італії, де планують зробити якомога більше покупок, а далі мають кілька варіантів маршруту.

За словами Суді, вони з чоловіком завжди мають великий багаж. Вона каже, що зазвичай вони вирушають у дорогу з трьома-чотирма валізами кожен, поповнюючи свою колекцію в міру подорожі. Ця відпустка не буде винятком.