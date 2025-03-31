Дарування квітів, як і будь-який інший ритуал, часто супроводжується символікою, яка має свої корені в культурних або навіть релігійних уявленнях. В Україні, а також у багатьох європейських країнах, презент у вигляді двох квіток робити не рекомендується, пише 24 Канал.

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Які найпопулярніші забобони щодо дарування квіток є

Похоронна традиція

Часто на похоронах виявляють шану померлому за допомогою квітів, і зазвичай вони "подаються" саме в парі. Через це, аналогічний подарунок живій людині може бути розцінено як неповага або навіть доволі провокативний жест.



Чому не варто дарувати букет з 2 квіток / Фото Pexels

Символіка числа

У багатьох культурах число два вважається символом розлуки або розриву. Саме тому, дарунок у вигляді квітів у такій кількості може бути сприйнято неправильно.



Які букети не варто дарувати / Фото Pexels

Цікаво! В деяких традиціях дарування двох квіток може асоціюватися з неприємними ситуаціями в особистих стосунках, наприклад, з символом невірності чи розчарування.

Яку кількість квітів варто дарувати

За допомогою кількості квітів можна показати своє особливе ставлення і донести певні меседжі, наприклад: