Завдяки малюнкам можна створити справжній мистецький шедевр на нігтях. Варто відзначити і те, що креативний манікюр додасть цікавий акцент у ваш образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр варто зробити цієї весни

Френч з серцями

Френч можна сміливо віднести до класичних варіантів манікюру. Якщо виконати цей дизайн за допомогою малюнків, він виглядатиме дуже креативно і незвично.

Вогняні серця

Такий малюнок гарно виглядатиме саме на довгих нігтях. Завдяки різноманітним поєднанням кольорів, його можна зробити цікавішим.

Поєднання багатьох малюнків

Не варто зациклюватись лише на одному дизайні. Можна поєднати абсолютно різні малюнки, головне – обирати їх у одній стилістиці.

Зіркове небо

Саме з паєток можна створити цікаву композицію. Наприклад, зобразити справжнє зіркове небо.

Ланцюжки

За допомогою ланцюжків невеликого об'єму можна створити гарну композицію на нігтях. Головне їх міцно закріпити, аби вони не заважали у повсякденному житті.

Зверніть увагу! Цьогоріч в тренді також прикрашання нігтів за допомогою об'ємних фігурок.