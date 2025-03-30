Благодаря рисункам можно создать настоящий художественный шедевр на ногтях. Стоит отметить и то, что креативный маникюр добавит интересный акцент в ваш образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какой маникюр стоит сделать этой весной
- Френч с сердцами
Френч можно смело отнести к классическим вариантам маникюра. Если выполнить этот дизайн с помощью рисунков, он будет выглядеть очень креативно и необычно.
- Огненные сердца
Такой рисунок будет хорошо смотреться именно на длинных ногтях. Благодаря разнообразным сочетаниям цветов, его можно сделать более интересным.
- Сочетание многих рисунков
Не стоит зацикливаться только на одном дизайне. Можно совместить совершенно разные рисунки, главное – выбирать их в одной стилистике.
- Звездное небо
Именно из пайеток можно создать интересную композицию. Например, изобразить настоящее звездное небо.
- Цепочки
С помощью цепочек небольшого объема можно создать красивую композицию на ногтях. Главное их прочно закрепить, чтобы они не мешали в повседневной жизни.
Обратите внимание! В этом году в тренде также украшение ногтей с помощью объемных фигурок.