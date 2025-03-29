В тренде сейчас разноплановый маникюр. Модными являются как минималистичные дизайны, так и варианты с большим количеством декоративных элементов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой маникюр стоит сделать в апреле

Цветочный

Цветы – настоящий символ весны. Такой рисунок на ногтях придаст интереса и свежести любому образу.

Весеннее омбре

Омбре на ногтях позволяет совместить совершенно разные цвета. Такой маникюр выглядит очень стильно. С помощью этого эффекта можно, например, создать иллюзию красивого заката солнца или звездного неба на ногтях.

Металлик

Эффект металлика выглядит футуристично и стильно на ногтях. Такой маникюр привлекает внимание и восхищает.

Дело в том, что это покрытие "отражает" другие цвета, именно поэтому оно всегда выглядит по-разному.

Цветной мрамор

К эффекту мрамора еще можно добавить сочетание нескольких цветов. Таким образом маникюр выглядит более весенним.

Интересно! Сейчас в моде разнообразные рисунки на ногтях. Также в тренде объемные фигурки.