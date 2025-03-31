Ви будете шоковані: чому насправді не можна дарувати дві квітки
- В Україні та багатьох європейських країнах не рекомендується дарувати дві квітки через асоціацію з похоронною традицією.
- Число два може символізувати розлуку або розрив.
Квіти – це один з найпопулярніших і універсальних подарунків. Він символізує повагу, любов чи вдячність. Проте, залежно від культури та традицій, існують певні правила та забобони щодо того, які квіти та в якій кількості слід дарувати.
Дарування квітів, як і будь-який інший ритуал, часто супроводжується символікою, яка має свої корені в культурних або навіть релігійних уявленнях. В Україні, а також у багатьох європейських країнах, презент у вигляді двох квіток робити не рекомендується, пише 24 Канал.
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Які найпопулярніші забобони щодо дарування квіток є
Похоронна традиція
Часто на похоронах виявляють шану померлому за допомогою квітів, і зазвичай вони "подаються" саме в парі. Через це, аналогічний подарунок живій людині може бути розцінено як неповага або навіть доволі провокативний жест.
Чому не варто дарувати букет з 2 квіток / Фото Pexels
Символіка числа
У багатьох культурах число два вважається символом розлуки або розриву. Саме тому, дарунок у вигляді квітів у такій кількості може бути сприйнято неправильно.
Які букети не варто дарувати / Фото Pexels
Цікаво! В деяких традиціях дарування двох квіток може асоціюватися з неприємними ситуаціями в особистих стосунках, наприклад, з символом невірності чи розчарування.
Яку кількість квітів варто дарувати
За допомогою кількості квітів можна показати своє особливе ставлення і донести певні меседжі, наприклад:
- Одна квітка вважається символом особливого жесту. З одного боку, це доволі скромний подарунок, з іншого – він може стати виявом пристрасті і захоплення в моменті.
- Три квітки вважаються символом гармонії.
- П’ять квіток символізують вдячність або повагу. Це може бути подарунок на честь певної події або досягнення.