Майже топлес і без бюстгальтера: Дженна Ортега вразила виходом на церемонії "Еммі"
- Дженна Ортега з'явилася на церемонії Emmy Awords у вбранні Givenchy з коштовностями, яке привернуло увагу.
- Акторка стала ведучою церемонії і обрала готичний стиль макіяжу з темними акцентами.
У Лос-Анджелесі відбулася одна з найпопулярніших церемоній нагородження телевізійною премією Emmy Awords. Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега вийшла на червону доріжку у відвертому вбранні, яке вразило всіх шанувальників.
Молода акторка вирішила виділитися й привернути своїм виглядом увагу, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Дженна стала ведучою церемонії, тому красуватися на сцені вирішила в топі з коштовностей.
Як виглядала Дженна Ортега на Emmy Awords?
Красуня для червоної доріжки обрала вишукане вбрання від бренду Givenchy з осінньо-зимової колекції 2025 року, яке повністю вкрите масивними коштовними каміннями різних кольорів. Такий топ став справжньою родзинкою її виходу.
Топ Дженна доповнила довгою спідницею міді з високим розрізом на нозі. Низька посадка дозволила продемонструвати струнке та підтягнуте тіло. Вишуканий аутфіт акторка доповнила високими босоніжками на підборах.
Стилісти зібрали волосся знаменитості у хвіст, а візажисти нанесли її улюблений макіяж в готичному стилі з акцентом на темних тінях та губах. У серпні відбулася прем’єра 2 сезону серіалу "Венздей", тож до акторки прикута особлива увага.
Бездоганний образ Дженни Ортеги / Фото Getty Images
Що відомо про серіал "Венздей"?
- Другий сезон "Венздей" складається з восьми епізодів, які вийшли на Netflix у серпні та вересні.
- Сюжет сезону розгортається навколо нових загадок в академії "Невермору", де Венздей стикається з небезпечним сталкером і сімейними таємницями.
- Для ролі Венздей Дженна Ортега навчалася німецької мови, стрільби з лука, веслування на каное, гри на віолончелі та фехтуванню.
- У четвертому епізоді серіалу Дженна Ортега самостійно створила хореографію для танцювальної сцени.
