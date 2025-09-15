Почти топлес и без бюстгальтера: Дженна Ортега поразила выходом на церемонии "Эмми"
- Дженна Ортега появилась на церемонии Emmy Awords в наряде Givenchy с драгоценностями, который привлек внимание.
- Актриса стала ведущей церемонии и выбрала готический стиль макияжа с темными акцентами.
В Лос-Анджелесе состоялась одна из самых популярных церемоний награждения телевизионной премией Emmy Awords. Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега вышла на красную дорожку в откровенном наряде, который поразил всех поклонников.
Молодая актриса решила выделиться и привлечь своим видом внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Дженна стала ведущей церемонии, поэтому красоваться на сцене решила в топе из драгоценностей.
Как выглядела Дженна Ортега на Emmy Awords?
Красавица для красной дорожки выбрала изысканный наряд от бренда Givenchy из осенне-зимней коллекции 2025 года, который полностью покрыт массивными драгоценными камнями разных цветов. Такой топ стал настоящей изюминкой ее выхода.
Топ Дженна дополнила длинной юбкой миди с высоким разрезом на ноге. Низкая посадка позволила продемонстрировать стройное и подтянутое тело. Изысканный аутфит актриса дополнила высокими босоножками на каблуке.
Стилисты собрали волосы знаменитости в хвост, а визажисты нанесли ее любимый макияж в готическом стиле с акцентом на темных тенях и губах. В августе состоялась премьера 2 сезона сериала "Венздей", поэтому к актрисе приковано особое внимание.
Безупречный образ Дженны Ортеги / Фото Getty Images
Что известно о сериале "Венздей"?
- Второй сезон "Венздей" состоит из восьми эпизодов, которые вышли на Netflix в августе и сентябре.
- Сюжет сезона разворачивается вокруг новых загадок в академии "Невермора", где Венздей сталкивается с опасным сталкером и семейными тайнами.
- Для роли Венздей Дженна Ортега обучалась немецкому языку, стрельбе из лука, гребле на каноэ, игре на виолончели и фехтованию.
- В четвертом эпизоде сериала Дженна Ортега самостоятельно создала хореографию для танцевальной сцены.
Частые вопросы
Почему Дженна Ортега решила привлечь внимание своим видом на церемонии?
Дженна Ортега решила привлечь внимание своим видом на церемонии, поскольку она была ведущей мероприятия и хотела выделиться на сцене - для этого она выбрала топ из драгоценностей.
Какой образ выбрала Дженна Ортега для красной дорожки Emmy Awards?
Для красной дорожки Emmy Awards Дженна Ортега выбрала наряд от бренда Givenchy из осенне-зимней коллекции 2025 года - топ с массивными драгоценными камнями, длинную юбку миди с высоким разрезом и высокие босоножки на каблуках.
Что известно о втором сезоне сериала "Венздей"?
Второй сезон сериала "Венздей" состоит из восьми эпизодов, которые вышли на Netflix в августе и сентябре. Сюжет разворачивается вокруг новых загадок в академии "Невермора", где Вэнсдей сталкивается с опасным сталкером и семейными тайнами.