В Лос-Анджелесе состоялась одна из самых популярных церемоний награждения телевизионной премией Emmy Awords. Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега вышла на красную дорожку в откровенном наряде, который поразил всех поклонников.

Молодая актриса решила выделиться и привлечь своим видом внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Дженна стала ведущей церемонии, поэтому красоваться на сцене решила в топе из драгоценностей.

Как выглядела Дженна Ортега на Emmy Awords?

Красавица для красной дорожки выбрала изысканный наряд от бренда Givenchy из осенне-зимней коллекции 2025 года, который полностью покрыт массивными драгоценными камнями разных цветов. Такой топ стал настоящей изюминкой ее выхода.

Топ Дженна дополнила длинной юбкой миди с высоким разрезом на ноге. Низкая посадка позволила продемонстрировать стройное и подтянутое тело. Изысканный аутфит актриса дополнила высокими босоножками на каблуке.

Стилисты собрали волосы знаменитости в хвост, а визажисты нанесли ее любимый макияж в готическом стиле с акцентом на темных тенях и губах. В августе состоялась премьера 2 сезона сериала "Венздей", поэтому к актрисе приковано особое внимание.



Безупречный образ Дженны Ортеги / Фото Getty Images

Что известно о сериале "Венздей"?