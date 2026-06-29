56-річна зірка вийшла на публіку у вбранні від українського бренду TTSWTRS. Про це команда повідомила на інстаграм-сторінці.
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Фестиваль Obsessed Fest, організований Prime Video, пройшов у Nya Studios у Лос-Анджелесі. Дженніфер Лопес відкрила вечірню панель, присвячену серіалу "Поза кампусом" (Off Campus). Він став одним із найпопулярніших релізів стримінгової платформи за останній час. У першому сезоні серіалу звучить хіт Лопес On the Floor.
Образ Джей Ло складався з боді та легінсів Skin Couture з фірмовими принтами, що імітують татуювання. Їх доповнив корсетний елемент, розроблений артвідділом бренду TTSWTRS. Завершальним акцентом луку стала об'ємна синя хутряна куртка та ботфорти на підборах.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Волосся співачки зібрали у високий гладкий хвіст. Макіяж Джей Ло виконаний у ніжних рожево-нюдових відтінках. Акцент зроблено на сяючій шкірі, легких рожевих тінях, виразних віях і нюдово-рожевих губах.
Що відомо про TTSWTRS?
Цей бренд був заснований у 2013 році дизайнеркою Анною Осмехіною. Він відомий одягом із принтами, що створюють ефект татуювань на тілі. Бренд поєднує моду з мистецтвом, технологіями та штучним інтелектом, співпрацюючи з художниками й тату-майстрами.
- До речі, це вже не перший раз, коли Джей Ло обирає вбрання від TTSWTRS. Під час свого нещодавнього виступу в Франції співачка одягнула куртку та боді TIME від цього бренді.