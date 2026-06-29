56-річна зірка вийшла на публіку у вбранні від українського бренду TTSWTRS. Про це команда повідомила на інстаграм-сторінці.

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Фестиваль Obsessed Fest, організований Prime Video, пройшов у Nya Studios у Лос-Анджелесі. Дженніфер Лопес відкрила вечірню панель, присвячену серіалу "Поза кампусом" (Off Campus). Він став одним із найпопулярніших релізів стримінгової платформи за останній час. У першому сезоні серіалу звучить хіт Лопес On the Floor.

Образ Джей Ло складався з боді та легінсів Skin Couture з фірмовими принтами, що імітують татуювання. Їх доповнив корсетний елемент, розроблений артвідділом бренду TTSWTRS. Завершальним акцентом луку стала об'ємна синя хутряна куртка та ботфорти на підборах.

Волосся співачки зібрали у високий гладкий хвіст. Макіяж Джей Ло виконаний у ніжних рожево-нюдових відтінках. Акцент зроблено на сяючій шкірі, легких рожевих тінях, виразних віях і нюдово-рожевих губах.

Що відомо про TTSWTRS?

Цей бренд був заснований у 2013 році дизайнеркою Анною Осмехіною. Він відомий одягом із принтами, що створюють ефект татуювань на тілі. Бренд поєднує моду з мистецтвом, технологіями та штучним інтелектом, співпрацюючи з художниками й тату-майстрами.