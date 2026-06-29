56-летняя звезда появилась на публике в наряде от украинского бренда TTSWTRS. Об этом команда сообщила на своей странице в Instagram.

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Фестиваль Obsessed Fest, организованный Prime Video, прошел в Nya Studios в Лос-Анджелесе. Дженнифер Лопес открыла вечернюю панель, посвященную сериалу "Вне кампуса" (Off Campus). Он стал одним из самых популярных релизов стриминговой платформы за последнее время. В первом сезоне сериала звучит хит Лопес On the Floor.

Образ Джей Ло состоял из боди и леггинсов Skin Couture с фирменными принтами, имитирующими татуировки. Их дополнил корсетный элемент, разработанный арт-отделом бренда TTSWTRS. Завершающим акцентом образа стала объемная синяя меховая куртка. Этот look дополнили высокие ботфорты на каблуках.

Волосы певицы собрали в высокий гладкий хвост. Макияж Джей Ло выполнен в нежных розово-нюдовых оттенках. Акцент сделан на сияющей коже, легких розовых тенях, выразительных ресницах и нюдово-розовых губах.

Что известно о TTSWTRS?

Этот бренд был основан в 2013 году дизайнером Анной Осмехиной. Он известен одеждой с принтами, создающими эффект татуировок на теле. Бренд сочетает моду с искусством, технологиями и искусственным интеллектом, сотрудничая с художниками и тату-мастерами.

Кстати, это уже не первый раз, когда Джей Ло выбирает наряды от TTSWTRS. Во время своего недавнего выступления во Франции певица надела куртку и боди TIME от этого бренда.