Цього літа зірка надає перевагу актуальному мінімалізму та класиці. Як виглядає дизайн, який останнім обрала Джей Ло, розповідаємо далі.

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Мінімалістичні нігті від Джей Ло

Останнім часом 55-річна зірка вирішила перейти до мінімалістичного манікюру. Так, нещодавно в інстаграм Дженніфер Лопес продемонструвала французький дизайн, що виконаний у пастельних тонах, які підкреслюють колір її натуральних нігтів.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для свого літнього образу акторка обрала мигдалеподібну форму нігтів середньої довжини та ефект "голого" покриття. Рожево-бежевий лак, який доповнив її природний колір, розмив чіткість між білими лініями на кінчиках, що створило відчуття невимушеності та майже прозорого покриття.

Як виглядає манікюр Джей Ло: дивіться фото

У результаті у знаменитості вийшов доволі універсальний дизайн, що вдало поєднується з будь-якими літніми образами й абсолютно потрапляє в актуальні тренди.

Нагадаємо, що на початку літа Дженніфер Лопес хизувалась іншим новим літнім манікюром від улюбленого майстра Тома Бачика. Для спекотного сезону вона й тоді обрала напівпрозорий дизайн, схожий на оптичну ілюзію чи промінь світла.