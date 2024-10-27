Дженніфер Лопес має у свої 55 років неперевершений вигляд та всіляко приміряє вбрання, які омолоджують її та чудово підкреслюють фігуру й демонструє це у своєму інстаграмі.

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Новий вихід Дженніфер Лопес

На фестиваль AFI Fest, що проходить в Голлівуді Дженніфер Лопес приміряла на червону доріжку білу класичну сорочку, якій додала розслабленості завдяки розщепнутим ґудзикам. Низ зірка доповнила короткими рожевими шортами, а зверху одягнула кремову оверсайз-сорочку.

Джей Ло низького зросту, тому залюбки доповнює свої образи масивними туфлями на платформі та підборах. Цього разу вона обрала бежеві туфлі з T-подібним ремінцем від Gucci.

Стилісти зробили красуні розкішну зачіску, випрямивши її волосся, додавши легкі закручені пасма спереду. А от візажисти додали штрихів завдяки насиченому макіяжу, який підкреслював всю її красу.



Розкішний вихід Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму акторки

На події акторка здійснила ще один вихід. Зіркова стилістка Маріель Хенн опублікувала фото, на яких Дженніфер позувала у розкішній сукні довжини міді з плісируванням рожевого кольору та прозорих босоніжках. Верх образу доповнював сірий тренч з вишивкою.

Цей вихід був створений з ноткою сексуальності, оскільки Джей Ло підкреслила зону декольте й також розпустила волосся, яке додає омолоджуючого ефекту її образу.