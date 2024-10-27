Дженнифер Лопес имеет в свои 55 лет непревзойденный вид и всячески примеряет наряды, которые омолаживают ее и прекрасно подчеркивают фигуру и демонстрирует это в своем инстаграме.

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Новый выход Дженнифер Лопес

На фестиваль AFI Fest, проходящий в Голливуде Дженнифер Лопес примерила на красную дорожку белую классическую рубашку, которой добавила расслабленности благодаря расстегнутым пуговицам. Низ звезда дополнила короткими розовыми шортами, а сверху надела кремовую оверсайз-рубашку.

Джей Ло низкого роста, поэтому охотно дополняет свои образы массивными туфлями на платформе и каблуках. На этот раз она выбрала бежевые туфли с T-образным ремешком от Gucci.

Стилисты сделали красавице роскошную прическу, выпрямив ее волосы, добавив легкие закрученные пряди спереди. А вот визажисты добавили штрихов благодаря насыщенному макияжу, который подчеркивал всю ее красоту.



Роскошный выход Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма актрисы

На событии актриса осуществила еще один выход. Звездная стилистка Мариэль Хенн опубликовала фото, на которых Дженнифер позировала в роскошном платье длины миди с плиссировкой розового цвета и прозрачных босоножках. Верх образа дополнял серый тренч с вышивкой.

Этот выход был создан с ноткой сексуальности, поскольку Джей Ло подчеркнула зону декольте и также распустила волосы, которые добавляют омолаживающего эффекта ее образу.