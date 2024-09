У довгій дублянці та цікавій сукні: Дженніфер Лопес здивувала новим образом

Дженніфер Лопес оговтується після розлучення з Беном Аффлеком та демонструє красиві й бездоганні образи. Нещодавно зірка здійснила світський вихід у пудровій сукні з матеріалу, який просвічував її зону декольте.

Співачка та акторка стала гостею вечірки "The Road to the Golden Globes Party". Вона відбулася в готелі Four Seasons Hotel Toronto під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

На подію знаменитість вирішила обрати розкішну сукню, яка їй неймовірно личила.

Красивий вихід Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес обрала для себе сукню пудрового відтінку від Chloe, яка складалася з напівпрозорого верху, яка підкреслювала її зону декольте та цікавого низу з багатошаровими рюшами на подолі в довжині міді.

Аутфіт співачка доповнила бежевими чоботами зі складками, обрала мінімалістичний клатч та багато ювелірних прикрас. Дженніфер любить робити усілякі зачіски, втім цього разу просто розпустила волосся та довершила образ ефектним макіяжем.



Розкішний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Що цікаво, на вулиці ще вересень, а зірка вже вирішила доповнити свій образ довгою чорною дублянкою. Саме такий верхній одяг є популярним ще з минулої осені й зими та буде актуальним цього сезону.

Короткі дублянки не виходять з моди, але можете звертати увагу на довгі фасони, які не лише зігріють в холодну пору, але й додадуть особливого стилю будь-якому вбранню, оскільки легко поєднаються зі всім взуттям та головними уборами.