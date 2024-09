В длинной дубленке и интересном платье: Дженнифер Лопес удивила новым образом

Дженнифер Лопес оправляется после развода с Беном Аффлеком и демонстрирует красивые и безупречные образы. Недавно звезда совершила светский выход в пудровом платье из материала, который просвечивал ее зону декольте.

Певица и актриса стала гостьей вечеринки "The Road to the Golden Globes Party". Она состоялась в отеле Four Seasons Hotel Toronto во время Международного кинофестиваля в Торонто.

На событие знаменитость решила выбрать роскошное платье, которое ей невероятно подходило.

Красивый выход Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес выбрала для себя платье пудрового оттенка от Chloe, которое состояло из полупрозрачного верха, которая подчеркивала ее зону декольте и интересного низа с многослойными рюшами на подоле в длине миди.

Аутфит певица дополнила бежевыми сапогами со складками, выбрала минималистичный клатч и много ювелирных украшений. Дженнифер любит делать всевозможные прически, впрочем на этот раз просто распустила волосы и довершила образ эффектным макияжем.



Роскошный образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Что интересно, на улице еще сентябрь, а звезда уже решила дополнить свой образ длинной черной дубленкой. Именно такая верхняя одежда является популярной еще с прошлой осени и зимы и будет актуальной в этом сезоне.

Короткие дубленки выходят из моды, поэтому можете обращать внимание именно на такой наряд, который не только согреет в холодное время, но и придаст особого стиля любому наряду, поскольку легко сочетается со всей обувью и головными уборами.