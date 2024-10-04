Будуть популярними завжди: 3 пари джинсів, які ніколи не вийдуть з моди

Незалежно від сезону та трендів, джинси – це незмінна база в гардеробі кожної дівчини. У кожної модниці є чимало пар, які допомагають їй у стилізації різноманітних образів. Джинсових фасонів є багато, але деякі з них можуть виходити з моди, але завжди актуальними будуть 3 пари виробів з деніму.

Дівчата є нерозлучними з джинсами, пише Lady 24. Попри трендові моделі варто звертати увагу на класику, яка залишається в моді завжди.

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До прикладу, джинси скінні вже давно не в тренді, однак модні бренди знову повертають їх на модний п'єдестал цього сезону. А от джинси карго були скоріше мікротрендом, оскільки денімових виробів з великими кишенями цього року вже ніхто не носить.

А от базові джинси прослужать вам надовго, оскільки вони перевірені часом та будуть залишатися актуальними завжди.

Джинси баггі

Ці штани вже тривалий час є основними в гардеробі дівчат. Їх обирають всі світові зірки та модниці, поєднуючи з різноманітними образами. Їх легко вписати в повсякденний образ з кросівками та світшотом й стилізувати разом з чоботами на підборах та елегантною блузою.



Джинси, які завжди в моді / Фото Pinterest

Прямі джинси із завищеною талією

Ця класика теж не виходить з моди вже тривалий період. Джинси з прямими штанинами чудово підходять для дівчат будь-якої фігури та росту. Вони здатні видовжити силует та зробити талію стрункішою. Ці джинси носять з усім – від кардиганів, сорочок до вишуканих топів з взуттям на будь-який смак.



Джинси, які ніколи не будуть в моді / Фото Pinterest

Джинси кльош

Попри те, що ці джинси ми не носимо часто, втім вони все одно входять до списку класичних виробів, які залишаються поза часом. Ці джинси вдало поєднуються з кросівками та взуттям на підборах. В осінню пору вони стануть ідеальним доповненням до тренчів та пальт.



Джинси, які завжди в моді / Фото Pinterest

Поза часом залишаються блакитні та сині джинси. Це класика, яка ніколи не вийде з моди, однак не варто забувати про сірі, чорні чи білі джинси, які внесуть різноманіття у ваш гардероб.

