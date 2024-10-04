Светр чудово стилізується з усіма джинсами, штанами, лосинами чи спідницями, пише Lady 24. А ще вони незамінні в холодну та дощову погоду, тож восени стають справжнім мастхевом для всіх нас.

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Єдиного правила щодо кольорів светра – немає, оскільки ця річ охоплює всі можливі спектри кольорів. Якщо ви хочете створити вишуканий та елегантний образ, то можете обирати базові кольори, які добре поєднуються зі спідницями та чоботами на підборах.

Обирайте светр в чорному, коричневому, сірому, молочного чи білого кольору й не забувайте про пастельні відтінки. Цікавий факт, але більшість модниць обирають для себе сірі светри, які красиво й ефектно стилізують.

Поєднання сірого светра та сірих штанів

Сірий светр з косичками + короткі шорти

Светр + бордова спідниця міді

Сірий светр + бермуди

Для різноманітних щоденних образів можете робити ставку на яскраві кольори у светрах, які зможуть розбавити сірі будні та базовий низ з джинсами чи штанами.

Стильний червоний светр

Монохромний образ з коричневим светром

Цього року в моді светри з мінімальною кількістю фурнітури, залишаються в тренді светри з комірцями та зі змійкою, а ще класика – переплетений візерунок та утеплені гольфи й кардигани.

Кардиган також важливо додавати у свої образи на осінь. Цей елемент гардероба стильний та модний, який вдало доповнить будь-які ваші образи. Цю річ сильно люблять француженки й носять їх чи не увесь рік. Їх часто показує у своїх образах інфлюенсерка Жюлі Феррері.

Цікавий подовжений зелений кардиган

Вкорочений кардиган з джинсами