Свитер прекрасно стилизуется со всеми джинсами, брюками, лосинами или юбками, пишет Lady 24. А еще они незаменимы в холодную и дождливую погоду, поэтому осенью становятся настоящим мастхэвом для всех нас.

Читайте также Тренды сапог на осень 2024: что надо купить в этом сезоне

Единого правила относительно цветов свитера – нет, поскольку эта вещь охватывает все возможные спектры цветов. Если вы хотите создать изысканный и элегантный образ, то можете выбирать базовые цвета, которые хорошо сочетаются с юбками и сапогами на каблуках.

Выбирайте свитер в черном, коричневом, сером, молочного или белого цвета и не забывайте о пастельных оттенках. Интересный факт, но большинство модниц выбирают для себя серые свитера, которые красиво и эффектно стилизуют.

Сочетание серого свитера и серых брюк

Серый свитер с косичками + короткие шорты

Свитер + бордовая юбка миди

Серый свитер + бермуды

Для различных ежедневных образов можете делать ставку на яркие цвета в свитерах, которые смогут разбавить серые будни и базовый низ с джинсами или брюками.

Стильный красный свитер

Монохромный образ с коричневым свитером

В этом году в моде свитера с минимальным количеством фурнитуры, остаются в тренде свитера с воротничками и со змейкой, а еще классика – переплетенный узор и утепленные гольфы и кардиганы.

Кардиган также важно добавлять в свои образы на осень. Этот элемент гардероба стильный и модный, который удачно дополнит любые ваши образы. Эту вещь сильно любят француженки и носят их чуть ли не весь год. Их часто показывает в своих образах инфлюенсерка Жюли Феррери.

Интересный удлиненный зеленый кардиган

Укороченный кардиган с джинсами