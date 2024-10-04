Девушки неразлучны с джинсами, пишет Lady 24. Несмотря на трендовые модели стоит обращать внимание на классику, которая остается в моде всегда.

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К примеру, джинсы скинни уже давно не в тренде, однако модные бренды снова возвращают их на модный пьедестал в этом сезоне. А вот джинсы карго были скорее микротрендом, поскольку денимовых изделий с большими карманами в этом году уже никто не носит.

А вот базовые джинсы прослужат вам надолго, поскольку они проверены временем и будут оставаться актуальными всегда.

Джинсы багги

Эти брюки уже длительное время являются основными в гардеробе девушек. Их выбирают все мировые звезды и модницы, сочетая с различными образами. Их легко вписать в повседневный образ с кроссовками и свитшотом и стилизовать вместе с сапогами на каблуках и элегантной блузой.



Джинсы, которые всегда в моде / Фото Pinterest

Прямые джинсы с завышенной талией

Эта классика тоже не выходит из моды уже длительный период. Джинсы с прямыми штанинами прекрасно подходят для девушек любой фигуры и роста. Они способны удлинить силуэт и сделать талию стройнее. Эти джинсы носят со всем – от кардиганов, рубашек до изысканных топов с обувью на любой вкус.



Джинсы, которые никогда не будут в моде / Фото Pinterest

Джинсы клеш

Несмотря на то, что эти джинсы мы не носим часто, впрочем они все равно входят в список классических изделий, которые остаются вне времени. Эти джинсы удачно сочетаются с кроссовками и обувью на каблуках. В осеннюю пору они станут идеальным дополнением к тренчам и пальто.



Джинсы, которые всегда в моде / Фото Pinterest

Вне времени остаются голубые и синие джинсы. Это классика, которая никогда не выйдет из моды, однако не стоит забывать о серых, черных или белых джинсах, которые внесут разнообразие в ваш гардероб.

