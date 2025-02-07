Більше не білявка: Емма Робертс кардинально змінила імідж

Акторка Емма Робертс вирішила змінити свій образ завдяки фарбуванню волосся. Знаменитість не побоялась позбутися для себе звичного світлого блонду й обрала яскравий колір волосся. Нове перевтілення зірки робить її ще більш схожою на тітку Джулію Робертс.

33-річна американська акторка є племінницею відомої голлівудської знаменитості Джулії Робертс, яка фарбує волосся в різні відтінки рудого – від світлого до насиченого, пише 24 Канал.

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Вперше за тривалий час Емма вирішила дещо змінити образ, завдяки чому наблизилася до багаторічного образу Джулії Робертс.

Емма Робертс змінила імідж

Акторка Емма Робертс, яка відома всім за серіалом "Американська історія жахів" перефарбувалася зі світлого відтінку у рудий. Зірки часто вдаються до зміни іміджу, щоб освіжити вигляд, або ж задля зйомок. Окрім фарбування, Емма ще й наростила волосся, додавши йому довжини й додаткового об’єму.

Рудий колір волосся пасує дівчатам із теплим тоном шкіри та володаркам зелених чи карих очей. А ще перукарі радять фарбуватися в рудий всім, хто хоче додати яскравості та індивідуальності образу.

Зміна образу Емми Робертс: дивіться відео

У 2025 році відтінки червоного будуть на піку популярності. У моді буде фарбування "вишнева кола" зі стійким кольором, а також різні відтінки рудого. Зміна іміджу на яскравий колір підійде всім, хто не боїться викликів й готовий кардинально змінювати свій образ.

Що відомо про Емму Робертс

Акторка та фотомодель здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Американська історія жахів" та "Королеви крику". Вона є донькою Еріка Робертса – рідного брата Джулії Робертс. Знаменитість неодружена, втім у 2020 році народила первістка – хлопчика. У липні 2024 року акторка повідомила про заручини зі своїм бойфрендом, актором Коді Джоном.