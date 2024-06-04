Так, співзасновниця дизайнерського агенства Олена Акімова в інтерв'ю Elle розповіла, які ознаки Old money можна виділити в інтер'єрі. Дизайнерка Софі Клемсон також дала кілька порад, як зробити стиль у будинку дорожчим.

Дивіться також Новий подих для затишного помешкання: 7 простих способів оновити інтер'єр

Естетика тихої розкоші в інтер'єрі

На думку дизайнерки Олени Акімової, тиха розкіш – це не про тренди, а про непідвладність часу. Інтер'єр не повинен бути перенасичений брендами, а Old money можна досягти, якщо раціонально підходити до питання затишку в будинку чи квартирі.

Так, дизайнерка виділяє 7 ознак естетики Old money в інтер'єрі:

Прості силуети й спокійні кольори – меблі мають прості й зрозумілі силуети, які створюють відчуття легкості, а м'які природні й нейтральні відтінки підкреслюють цей ефект. Так, для естетики тихої розкоші в інтер'єрі характерні бежеві, молочні, вершкові, білі відтінки.

– меблі мають прості й зрозумілі силуети, які створюють відчуття легкості, а м'які природні й нейтральні відтінки підкреслюють цей ефект. Так, для естетики тихої розкоші в інтер'єрі характерні бежеві, молочні, вершкові, білі відтінки. Натуральні матеріали хоч і коштують дорожче, втім вони дійсно будуть непідвладні часу, а підсвідомо вони сприймаються людиною як безпечні й впливають на психологічний комфорт.

хоч і коштують дорожче, втім вони дійсно будуть непідвладні часу, а підсвідомо вони сприймаються людиною як безпечні й впливають на психологічний комфорт. Продумане освітлення , яке має враховувати потреби кожного мешканця. Дизайнерка також радить обирати теплі відтінки, адже воно має позитивніший вплив на людину.

, яке має враховувати потреби кожного мешканця. Дизайнерка також радить обирати теплі відтінки, адже воно має позитивніший вплив на людину. Якісна система збереження, яка водночас має просторий вигляд. Як пояснила Акімова, "тиха розкіш – це відсутність візуального шуму та захаращеності". Дизайнерка пояснила, що простір виглядає дорожчим, коли більшість його площі залишається вільною.

яка водночас має просторий вигляд. Як пояснила Акімова, "тиха розкіш – це відсутність візуального шуму та захаращеності". Дизайнерка пояснила, що простір виглядає дорожчим, коли більшість його площі залишається вільною. Велика гостьова зона , адже естетиці Old money пасує родинність і гостинність.

, адже естетиці Old money пасує родинність і гостинність. Приємний текстиль з натуральних тканин , який викликає приємні відчуття на дотик і не провокує подразнень.

, який викликає приємні відчуття на дотик і не провокує подразнень. Відсутність телевізора в спальні – дизайнерка вважає, що такі кімнати мають бути місцем повного розслаблення й усамітнення.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.



Які ознаки Old money в інтер'єрі / Фото Freepik

Як зробити будинок дорожчим на вигляд

Співзасновниця дизайнерської компанії Софі Клемсон в коментарі The Sun розповіла, що зробити будинок можна й без великих витрат. Так, дизайнерка радить звернути увагу на кілька деталей.

По-перше, щоб кімната мала гарний вигляд, варто прибрати все сміття. Мовиться не лише буквально про непотріб, а й речі, якими ніхто не користується. Клемсон пояснила, що чим менше деталей в просторі, тим кращий вигляд матиме кімната.

По-друге, зробити дизайн більш вишуканим можна, змінивши колір стін. Особливо в нейтральних і пастельних кімнатах Клемсон радить додати відтінки чорного, які допоможуть створити контраст. Окрім того, варто додати твори мистецтва на стіни.

Щоб ваш дім мав дорожчий вигляд з обмеженим бюджетом, вибирайте великі твори мистецтва,

– порадила дизайнерка.

Клемсон також радить не ставити всі меблі біля стін. Так, дизайнерка рекомендує поставити дивани ближче до центру кімнати, адже це дасть більше простору навколо меблів. Дизайнерка пояснила: коли все вишикувано біля стіни, це має вигляд ніби кімнати очікування лікаря, а посередині залишиться порожній простір, що може зробити кімнату меншою.

Наостанок дизайнерка додала, що гарним доповненням інтер'єру стануть великий килим і великий світильник на стелі. За словами Клемсон, ці 2 речі зроблять простір просторим і дорожчим.