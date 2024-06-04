Так, співзасновниця дизайнерського агенства Олена Акімова в інтерв'ю Elle розповіла, які ознаки Old money можна виділити в інтер'єрі. Дизайнерка Софі Клемсон також дала кілька порад, як зробити стиль у будинку дорожчим.
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Естетика тихої розкоші в інтер'єрі
На думку дизайнерки Олени Акімової, тиха розкіш – це не про тренди, а про непідвладність часу. Інтер'єр не повинен бути перенасичений брендами, а Old money можна досягти, якщо раціонально підходити до питання затишку в будинку чи квартирі.
Так, дизайнерка виділяє 7 ознак естетики Old money в інтер'єрі:
- Прості силуети й спокійні кольори – меблі мають прості й зрозумілі силуети, які створюють відчуття легкості, а м'які природні й нейтральні відтінки підкреслюють цей ефект. Так, для естетики тихої розкоші в інтер'єрі характерні бежеві, молочні, вершкові, білі відтінки.
- Натуральні матеріали хоч і коштують дорожче, втім вони дійсно будуть непідвладні часу, а підсвідомо вони сприймаються людиною як безпечні й впливають на психологічний комфорт.
- Продумане освітлення, яке має враховувати потреби кожного мешканця. Дизайнерка також радить обирати теплі відтінки, адже воно має позитивніший вплив на людину.
- Якісна система збереження, яка водночас має просторий вигляд. Як пояснила Акімова, "тиха розкіш – це відсутність візуального шуму та захаращеності". Дизайнерка пояснила, що простір виглядає дорожчим, коли більшість його площі залишається вільною.
- Велика гостьова зона, адже естетиці Old money пасує родинність і гостинність.
- Приємний текстиль з натуральних тканин, який викликає приємні відчуття на дотик і не провокує подразнень.
- Відсутність телевізора в спальні – дизайнерка вважає, що такі кімнати мають бути місцем повного розслаблення й усамітнення.
Які ознаки Old money в інтер'єрі / Фото Freepik
Як зробити будинок дорожчим на вигляд
Співзасновниця дизайнерської компанії Софі Клемсон в коментарі The Sun розповіла, що зробити будинок можна й без великих витрат. Так, дизайнерка радить звернути увагу на кілька деталей.
По-перше, щоб кімната мала гарний вигляд, варто прибрати все сміття. Мовиться не лише буквально про непотріб, а й речі, якими ніхто не користується. Клемсон пояснила, що чим менше деталей в просторі, тим кращий вигляд матиме кімната.
По-друге, зробити дизайн більш вишуканим можна, змінивши колір стін. Особливо в нейтральних і пастельних кімнатах Клемсон радить додати відтінки чорного, які допоможуть створити контраст. Окрім того, варто додати твори мистецтва на стіни.
Щоб ваш дім мав дорожчий вигляд з обмеженим бюджетом, вибирайте великі твори мистецтва,
– порадила дизайнерка.
Клемсон також радить не ставити всі меблі біля стін. Так, дизайнерка рекомендує поставити дивани ближче до центру кімнати, адже це дасть більше простору навколо меблів. Дизайнерка пояснила: коли все вишикувано біля стіни, це має вигляд ніби кімнати очікування лікаря, а посередині залишиться порожній простір, що може зробити кімнату меншою.
Наостанок дизайнерка додала, що гарним доповненням інтер'єру стануть великий килим і великий світильник на стелі. За словами Клемсон, ці 2 речі зроблять простір просторим і дорожчим.