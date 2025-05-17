Чим відмити фарбу для волосся з нігтів: ефективні методи

Нерідко після фарбування волосся сліди барвника залишаються не лише на шкірі, а й на нігтях. Потрібно розуміти, що фарбник такого типу доволі стійкий.

Саме тому очистити його не так вже й легко. До того ж важливо це зробити таким чином, аби не пошкодити нігтьову пластину, пише 24 Канал.

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Найкраще взагалі уникати потрапляння фарби для волосся на нігті. Для цього під час фарбування потрібно використовувати рукавички.

Чим зняти фарбу для волосся з нігтів

Побутовий ацетон або рідина для зняття лаку

Використовуйте ватний диск, змочений у цій рідині. Прикладіть його до нігтя на 30 – 60 секунд. А потім обережно витріть пляму.



Як відчистити фарбник для волосся зі шкіри та нігтів / Фото Pexels

Перекис водню 3%

Нанесіть невелику кількість перекису на ватний диск і протріть забруднені ділянки. Якщо не вийшло, проведіть процедуру ще 2 – 3 рази.

Паста з харчової соди та води

Це натуральний скраб, яким вдасться акуратно очистити від фарби не тільки нігті, а і шкіру. Будьте обережні, адже абразивні частинки можуть залишити подряпини.

Щоб приготувати такий скраб, змішайте 1 чайну ложку соди з декількома краплями води. Перемішувати треба до тих пір, поки не утвориться консистенція, що нагадує пасту.



Як відмити фарбу з нігтів, якщо немає ацетону / Фото Pexels

Натуральні олії

Візьміть кокосову, мигдальну чи іншу олію та нанесіть її на ватний диск. Прикладіть до місця забруднення приблизно на хвилину. При необхідності, повторіть цю процедуру декілька разів.

Зверніть увагу! Цей метод підійде лише для нестійкої фарби.