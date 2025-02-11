Трендові відтінки волосся 2025 року, які носять зірки: надихаємося їхніми образами

Якщо ви шукаєте красиві відтінки волосся, щоб оновити свій образ, то радимо звернути увагу на кольори фарб, які обрали для себе відомі знаменитості. Зберігайте референси для наступного візиту до майстра.

Більшість дівчат люблять надихатися образами відомих людей, тому й приміряють на собі не лише вбрання, яке носять зірки, але й надихаються макіяжем, зачісками та навіть кольором волосся, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Бургунді

Фарбування волосся в червоній гамі – один з головних трендів 2025 року. Можете обрати для себе актуальний відтінок Cherry Cola як у Чон Хо Йон, або поекспериментувати з яскравішим кольором.

Bright Blonde

Каміла Кабельйо оновила образ й постала в блонді з легким теплим переливом й темнішими коренями волосся, які роблять образ невимушеним. Якщо обрати правильно свій тон та рівень світлості кольору, то такі зміни пасуватимуть навіть брюнеткам від природи.

Dark Chocolate

Приміряйте в новому сезоні глибокий відтінок темного шоколаду, який носить Ана де Армас. Він трохи м’якший, ніж чорний, але має універсальний підтон, ніж каштановий. Колір є виразний та класичний.

Карамельний балаяж

Балаяж в теплому карамельному відтінку підкреслить основний колір волосся й зробить його візуально густішим та об’ємнішим. Перукарі радять цей відтінок для шатенок та брюнеток. Карамельний балаяж носить на собі Сіара.

Brown Ombre

Таке витончене омбре має ефектний вигляд в поєднанні з середньою довжиною волосся й чубчиком. Щоб мати референс для стрижки та фарбування – зберігайте фото Дейзі Едгар-Джонс.