Лабубу – плюшеві звірята з довгими вушками та широкою посмішкою. Вперше вони були представлені ще у 2015 році художником з Гонконгу Касінгом Лунгом, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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У чому концепція Лабубу

Лабубу натхнені скандинавською міфологією. Варто зазначити, що спочатку це були лише ілюстрації.

У 2019 році Лунг уклав угоду з китайською компанією з виробництва іграшок Pop Mart. Після цього, колекційні фігурки Лабубу вперше побачили світ.

Касінг Лунг Художник Лабубу народилася з мого захоплення скандинавською міфологією та європейським фольклором, якими я був оточений, коли ріс в Нідерландах. Мене завжди приваблювали істоти, що живуть у просторі між фантазією та реальністю – постаті, які одночасно знайомі та таємничі. Я хотів створити персонажа, який би втілював цю подвійність: пустотливу, милу, дивну, але водночас глибоко людську.

Попри те, що Лабубу були представлені на ринку не один рік, широку популярність вони набули саме зараз. Так сталося через попит на цей аксесуар серед зірок.

Те, що відбувається в моді, схоже на природну еволюцію. Сьогодні люди хочуть носити свою індивідуальність, показувати світові, хто вони є, через те, що вони носять, колекціонують та одягають. Лабубу відповідає цьому бажанню чогось грайливого, виразного та трохи бунтарського,

– стверджує Лунг.



Як виглядає іграшка Labubu / Фото Unsplash

Дійсно, Лабубу набули особливу популярність саме в момент, коли трендовою стала індивідуальність. І не дивно, адже за допомогою цього аксесуару можна додати в образ по-справжньому унікальний акцент.