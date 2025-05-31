Важливо вміти опановувати себе. Зокрема, долати стрес та контролювати рівень тривожності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Відтінки педикюру, які обирають зірки: ці кольори будуть хітами літа 2025

Як зробити так, аби стресу було менше

Змістіть фокус на те, на, що ви здатні вплинути

Щоб зменшити рівень тривожності, зверніть увагу на речі, що знаходяться під контролем. Потім подумайте про обставини, які ви можете змінити.

До прикладу, складіть покроковий план дій для розв'язання певної проблеми. Таким чином ви зможете повернути контроль над ситуацією і відчути розслаблення.

Зробіть свій сон якісним

Недостатня кількість сну сильно посилює тривожність. Навчіться ставити ваш відпочинок в пріоритет.



Як мати менший рівень тривожності / Фото Pexels

Як покращити якість сну:

зробіть графік сну та дотримуйтесь його, намагайтесь лягати та вставати в один і той самий час;

додайте спеціальні ритуали перед сном (вони сигналізуватимуть організму, що скоро настане відпочинок).

Додайте у своє життя "ментальну прогулянку"

Навчіться регулярно "усвідомлено" гуляти. Під час ходьби не слухайте музику, не дивіться відео і помічайте різні деталі навколо. Сконцентруйтесь на своєму диханні.

Якщо ви відчуваєте підвищення тривоги, зробіть глибокі вдих та видих. Зверніть увагу на те, звідки взялися ці відчуття. Постарайтесь локалізувати цю хвилю емоцій та "випустити" її з видихом.

Знайдіть психологічну опору

Віднайдіть речі та події, що стануть вашою психологічною опорою. Нехай це будуть навіть невеликі ритуали або такі банальні речі, як прогулянка з друзями. Ваша основна задача знайти те, що дарує відчуття спокою та впевненості.

Налагодіть режим

Зробіть ваш день передбачуваним, це сильно знизить рівень стресу. Створіть розклад, аби розуміти, що вас чекатиме наступні декілька годин. Цей рівень контролю допоможе уникнути високого рівня тривожності.



Що зробити, аби швидко зменшити рівень стресу / Фото Pexels

Знайдіть речі, що покращують ваш настрій

Нехай це будуть найтривіальніші речі. Головне, аби ви, завдяки цьому відчули спокій.

Добре підійдуть: