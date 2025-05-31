Важно уметь овладевать собой. В частности, преодолевать стресс и контролировать уровень тревожности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как сделать так, чтобы стресса было меньше

Сместите фокус на то, на, что вы способны повлиять

Чтобы уменьшить уровень тревожности, обратите внимание на вещи, находящиеся под контролем. Затем подумайте об обстоятельствах, которые вы можете изменить.

К примеру, составьте пошаговый план действий для решения определенной проблемы. Таким образом вы сможете вернуть контроль над ситуацией и почувствовать расслабление.

Сделайте свой сон качественным

Недостаточное количество сна сильно усиливает тревожность. Научитесь ставить ваш отдых в приоритет.



Как иметь меньший уровень тревожности / Фото Pexels

Как улучшить качество сна:

сделайте график сна и следуйте ему, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время;

добавьте специальные ритуалы перед сном (они будут сигнализировать организму, что скоро наступит отдых).

Добавьте в свою жизнь "ментальную прогулку"

Научитесь регулярно "осознанно" гулять. Во время ходьбы не слушайте музыку, не смотрите видео и замечайте различные детали вокруг. Сконцентрируйтесь на своем дыхании.

Если вы чувствуете повышение тревоги, сделайте глубокие вдох и выдох. Обратите внимание на то, откуда взялись эти ощущения. Постарайтесь локализовать эту волну эмоций и "выпустить" ее с выдохом.

Найдите психологическую опору

Найдите вещи и события, которые станут вашей психологической опорой. Пусть это будут даже небольшие ритуалы или такие банальные вещи, как прогулка с друзьями. Ваша основная задача найти то, что дарит ощущение покоя и уверенности.

Наладьте режим

Сделайте ваш день предсказуемым, это сильно снизит уровень стресса. Создайте расписание, чтобы понимать, что вас ждет следующие несколько часов. Этот уровень контроля поможет избежать высокого уровня тревожности.



Что сделать, чтобы быстро уменьшить уровень стресса / Фото Pexels

Найдите вещи, улучшающие ваше настроение

Пусть это будут самые тривиальные вещи. Главное, чтобы вы, благодаря этому почувствовали спокойствие.

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