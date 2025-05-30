Сейчас в тренде именно однотонный цветной педикюр. В то же время модной является широкая палитра цветов пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой педикюр делают звезды

Мыльный

Мыльные ногти – оригинальный тренд 2025 года. Такое покрытие является отличной альтернативой привычному нюду.

Нежно-розовый

Именно розовый стал очень популярным цветом среди дизайнеров в 2025 году. Многие выбрали этот оттенок для создания значительной части коллекции.

Обратите внимание! В моде именно нежные оттенки розового, которые выглядят очень сдержанно и аристократично.

Глубокий фиолетовый

Глубокий оттенок фиолетового выглядит очень интересно. Такой цвет является прекрасной альтернативой привычному черному.

Лиловый

Этот цвет подходит именно под загорелую кожу. Он прекрасно "оттеняет" ее.

К тому же такой оттенок имеет довольно сдержанный вид. Именно его стоит выбрать, если вы не любите привлекать много внимания.

Ярко-вишневый

Такой цвет выглядит очень страстно. Можно смело сказать, что этот оттенок – находка для уверенных и ярких женщин.

С помощью ярко-вишневого можно создать дополнительный акцент в образе. От ногтей такого цвета просто невозможно оторвать взгляд.