Зараз в тренді саме однотонний кольоровий педикюр. Водночас модною є широка палітра кольорі пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який педикюр роблять зірки
- Мильний
Мильні нігті – оригінальний тренд 2025 року. Таке покриття є чудовою альтернативою звичному нюду.
- Ніжно-рожевий
Саме рожевий став дуже популярним кольором серед дизайнерів у 2025 році. Багато хто обрав цей відтінок для створення значної частини колекції.
Зверніть увагу! В моді саме ніжні відтінки рожевого, які виглядають дуже стримано та аристократично.
- Глибокий фіолетовий
Глибокий відтінок фіолетового виглядає дуже цікаво. Такий колір є прекрасною альтернативою звичному чорному.
- Ліловий
Цей колір підходить саме під засмаглу шкіру. Він чудово "відтіняє" її.
До того ж такий відтінок має доволі стриманий вигляд. Саме його варто обрати, якщо ви не любите привертати багато уваги.
- Яскраво-вишневий
Такий колір виглядає дуже пристрасно. Можна сміливо сказати, що цей відтінок – знахідка для впевнених та яскравих жінок.
За допомогою яскраво-вишневого можна створити додатковий акцент в образі. Від нігтів такого кольору просто неможливо відірвати погляд.