Зараз в тренді саме однотонний кольоровий педикюр. Водночас модною є широка палітра кольорі пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який педикюр роблять зірки

Мильний

Мильні нігті – оригінальний тренд 2025 року. Таке покриття є чудовою альтернативою звичному нюду.

Ніжно-рожевий

Саме рожевий став дуже популярним кольором серед дизайнерів у 2025 році. Багато хто обрав цей відтінок для створення значної частини колекції.

Зверніть увагу! В моді саме ніжні відтінки рожевого, які виглядають дуже стримано та аристократично.

Глибокий фіолетовий

Глибокий відтінок фіолетового виглядає дуже цікаво. Такий колір є прекрасною альтернативою звичному чорному.

Ліловий

Цей колір підходить саме під засмаглу шкіру. Він чудово "відтіняє" її.

До того ж такий відтінок має доволі стриманий вигляд. Саме його варто обрати, якщо ви не любите привертати багато уваги.

Яскраво-вишневий

Такий колір виглядає дуже пристрасно. Можна сміливо сказати, що цей відтінок – знахідка для впевнених та яскравих жінок.

За допомогою яскраво-вишневого можна створити додатковий акцент в образі. Від нігтів такого кольору просто неможливо відірвати погляд.