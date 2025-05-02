Гейлі Бібер повторила образ Анни Вінтур 1998 року: дивовижний вихід

Американська модель Гейлі Бібер нещодавно здійснила світський вихід в красивій блакитній сукні. Особливість цього вбрання полягає в тому, що це плаття ще у 90-х роках носила головна редакторка американського Vogue Aнна Вінтур.

Манекенниця Гейлі Бібер після появи первістка перебувала в певній тіні, а тепер знову активно почала з’являтися під прицілами папараці, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Вінтажний образ Гейлі Бібер

Модель одягнула до ресторану у Нью-Йорку вінтажне плаття з весняно-літньої колекції Gucci 1998 року. Засновниця бренду Rhode Island вийшла у блакитній сукні без рукавів з високим вирізом. Це плаття для італійської марки створив у дев’яностих Том Форд.

Вже багато років стилісткою Гейлі Бібер є Дані Мішель, яка також одягає Кендалл Дженнер. До образу моделі вона додала туфлі на підборах від Gianvito Rossi та бежевий шкіряний клатч від відомого бренду сестер Олсен The ​​Row. До слова, туфлі з прозорими вставками цього літа будуть дуже модними.

З аксесуарів Бібер одягнула вузькі чорні сонцезахисні окуляри та чохол для телефону від свого бренду Rhode.



Розкішний вихід Гейлі Бібер / Фото Getty Images

Вихід Гейлі Бібер у цій сукні досить особливий, оскільки саме в цьому платті у 1998 році Анна Вінтур зʼявилась на вечірці американського посольства у Парижі. А ще у довгій версії цього вбрання у 1997 році Гелен Гант забирала "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі "Краще не буває"

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Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли, як виглядають наймодніші сукні літа. Їхнє різноманіття вражає, тож кожен точно знайде щось для себе.