Гейлі Бібер повторила образ Анни Вінтур 1998 року: дивовижний вихід
- Гейлі Бібер з'явилася в блакитній сукні Gucci 1998 року, яку раніше носила Анна Вінтур.
- До образу додані туфлі від Gianvito Rossi, бежевий клатч The Row і аксесуари від бренду Rhode.
- Сукня також була відомою завдяки Гелен Гант, яка носила її на церемонії "Оскар" у 1997 році.
Американська модель Гейлі Бібер нещодавно здійснила світський вихід в красивій блакитній сукні. Особливість цього вбрання полягає в тому, що це плаття ще у 90-х роках носила головна редакторка американського Vogue Aнна Вінтур.
Манекенниця Гейлі Бібер після появи первістка перебувала в певній тіні, а тепер знову активно почала з’являтися під прицілами папараці, пише 24 Канал з посиланням на Elle.
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Вінтажний образ Гейлі Бібер
Модель одягнула до ресторану у Нью-Йорку вінтажне плаття з весняно-літньої колекції Gucci 1998 року. Засновниця бренду Rhode Island вийшла у блакитній сукні без рукавів з високим вирізом. Це плаття для італійської марки створив у дев’яностих Том Форд.
Вже багато років стилісткою Гейлі Бібер є Дані Мішель, яка також одягає Кендалл Дженнер. До образу моделі вона додала туфлі на підборах від Gianvito Rossi та бежевий шкіряний клатч від відомого бренду сестер Олсен The Row. До слова, туфлі з прозорими вставками цього літа будуть дуже модними.
З аксесуарів Бібер одягнула вузькі чорні сонцезахисні окуляри та чохол для телефону від свого бренду Rhode.
Розкішний вихід Гейлі Бібер / Фото Getty Images
Вихід Гейлі Бібер у цій сукні досить особливий, оскільки саме в цьому платті у 1998 році Анна Вінтур зʼявилась на вечірці американського посольства у Парижі. А ще у довгій версії цього вбрання у 1997 році Гелен Гант забирала "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі "Краще не буває"
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