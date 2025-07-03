Від вас будуть тікати: 3 аромати, які відлякують та мають різкий запах

Деякі парфуми мають маленьку когорту поціновувачів через різкий запах та максимально їдкий шлейф. Вони досі залишаються популярними, але фахівці не радять їх купувати тим, хто любить квіткові, ягідні чи цитрусові запахи.

Є окремий вид парфумів, які для багатьох просто нестерпні, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Часто навіть самі власниці парфумів погоджуються з тим, що їхній різкий запах викликає мігрень та нудоту, якщо бризнути на тіло понад один раз.

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Більшість жінок вважають, що завдяки цьому парфуму вдасться пахнути дорого, але аромат є настільки стійким та з різким шлейфом, що підходить далеко не всім. Парфум коштує дорого, а дешеві підробки мають ще гірший запах, який здатен викликати нудоту.



Парфуми з неприємним запахом / Фото Pinterest

Парфуми Montale

Увесь парфумерний бренд Montale є доволі нав’язливий, а шлейф залишається в приміщенні настільки довго, що від нього неможливо позбутися. Дехто каже, що аромати з усієї лінійки здатні перебити усі запахи інших парфумів. Удові аромати бренду є дуже сильно гучними, тому молодим дівчам їх краще оминати.



Парфуми з неприємним запахом / Фото Pinterest

Chanel Chance

Ці парфуми вже є досить старими та досі мають популярність. У композиції присутній жасмин, ваніль та пачулі. У цьому випадку йдеться вже не про різкість, а про нотки дешевизни. Придбавши аромат, ви перенесетеся в минуле, тому рекомендовано віднайти для себе щось свіже та актуальне.



Парфуми з неприємним запахом / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про кілька стійких ароматів для жінок, які мають ніжний та витончений шлейф.