З чим носити гольф у холодну пору: чотири образи, які легко потворити
- Гольф можна поєднувати з джинсами, пальто, светрами та мініспідницями для створення різноманітних образів у холодну пору.
- Водолазка з джинсами, довгим пальто, светром або короткою спідницею створює універсальні та стильні комбінації для щоденного носіння або офісу.
Базова водолазка є необхідною в гардеробі кожної жінки. У зимову пору цю річ можна поєднувати з різним вбранням. Для тих, в кого бракуватиме ідей для стилізацій – розповідаємо про найкращі з них.
Універсальні речі підійдуть для щоденних образів чи походу в офіс, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Практичний гольф дає нам можливість носити його безліч разів, бо поєднується з усім, що є у нашому гардеробі.
Читайте також Який светр купити взимку: добірка розкішних в'язаних речей
Джинси, штани, спідниця, різний верхній одяг чи взуття – абсолютно усе вдало поєднується з різними гольфами. Та якщо у вас закінчиться натхнення для комбінацій, пропонуємо переглянути кілька цікавих образів від модниць.
З чим носити гольф?
З джинсами
Водолазка та джинси – найкраще поєднання в холодну пору року. До гольфа можна підібрати будь-який фасон джинсів та взуття. Від базових кросівок – до чобіт на підборах.
З пальто
Доволі вишукано та дорого виглядає стилізація гольфа з довгим пальто. Такий образ чудово підійде для офісу. Поєднувати водолазку можна зі штанами палаццо для отримання аутфіту в стилі смарт-кежуал.
Під светр
З настанням мінусової температури, водолазку можна поєднувати навіть зі светром з круглим чи V-подібним вирізом. Для робочих буднів обирайте штани чи вовняну спідницю.
З мініспідницею
Коротка спідниця гарно поєднується з гольфом та чоботами до колін. Така стилізація буде актуальною до кінця зими, тож довершуйте образ шубою чи дублянкою.
Найчастіше гольфи ми поєднуємо з джинсами, але образи зі штанами також виглядають доволі стильно, пише Cosmopolitan. Для зимового сезону обирайте для себе коричневі джинси, вельветові, вовняні та трикотажні штани. Модні кольори для вельветових штанів включають чорний, хакі та коричневий, а вовняні штани популярні в графітових, бежевих, чорних та коричневих відтінках.
Які ще модні новинки варто знати?
П'ять стильних варіантів светрів на зиму включають вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл.
У моді зараз популярні пальта: з шарфом, коричневі, з фабричного хутра, з високим коміром, у клітинку, з хутром навколо шиї та рукавів.
