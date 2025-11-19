Укр Рус
19 ноября, 19:09
С чем носить гольф в холодное время: четыре образа, которые легко создать

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Гольф можно сочетать с джинсами, пальто, свитерами и мини-юбками для создания разнообразных образов в холодное время.
  • Водолазка с джинсами, длинным пальто, свитером или короткой юбкой создает универсальные и стильные комбинации для ежедневного ношения или офиса.

Базовая водолазка является необходимой в гардеробе каждой женщины. В зимнюю пору эту вещь можно сочетать с различными нарядами. Для тех, у кого не хватает идей для стилизаций – рассказываем о лучших из них.

Универсальные вещи подойдут для ежедневных образов или похода в офис, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Практичный гольф дает нам возможность носить его множество раз, потому что сочетается со всем, что есть в нашем гардеробе.

Джинсы, брюки, юбка, разная верхняя одежда или обувь – абсолютно все удачно сочетается с различными гольфами. Но если у вас закончится вдохновение для комбинаций, предлагаем посмотреть несколько интересных образов от модниц.

С чем носить гольф?

С джинсами

Водолазка и джинсы – лучшее сочетание в холодное время года. К гольфу можно подобрать любой фасон джинсов и обуви. От базовых кроссовок – до сапог на каблуке.

С пальто

Довольно изысканно и дорого выглядит стилизация гольфа с длинным пальто. Такой образ прекрасно подойдет для офиса. Сочетать водолазку можно с брюками палаццо для получения аутфита в стиле смарт-кэжуал.

Под свитер

С наступлением минусовой температуры, водолазку можно сочетать даже со свитером с круглым или V-образным вырезом. Для рабочих будней выбирайте брюки или шерстяную юбку.

С мини-юбкой

Короткая юбка хорошо сочетается с гольфом и сапогами до колен. Такая стилизация будет актуальной до конца зимы, поэтому завершайте образ шубой или дубленкой.

Чаще всего гольфы мы сочетаем с джинсами, но образы с брюками также выглядят довольно стильно, пишет Cosmopolitan. Для зимнего сезона выбирайте для себя коричневые джинсы, вельветовые, шерстяные и трикотажные брюки. Модные цвета для вельветовых брюк включают черный, хаки и коричневый, а шерстяные брюки популярны в графитовых, бежевых, черных и коричневых оттенках.

Какие еще модные новинки стоит знать?

