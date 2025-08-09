Дизайнери й трендсеттери щодня використовують ці яскраві принти незалежно від сезону: влітку – на купальниках, восени – на тренчах і пальтах. Чому варто звернути увагу на анімалістичні принти, розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.

В чому феномен тваринних принтів?

Анімалістичні принти виявляються універсальним доповненням до гардероба в усьому модному спектрі, бездоганно вписуючись у стилі від мінімалізму до авангарду.

Модні експерти пропонують простий підхід до інтеграції цих принтів: розглядайте зебру або коров'ячий візерунок як чорний, зміїний принт – як відтінки сірого або бежевого, а леопардовий, гепардовий або тигровий принт – як класичний коричневий.



Анімалістичний принт – нова база гардероба / Фото Givenchy



Модними є різні принти – від зебри до леопарда / Фото Roberto Cavalli

Для тих, хто хоче додати тваринні принти до свого повсякденного вбрання, може спершу надавати перевагу взуттю. Туфлі-човники або черевики з принтом можуть освіжити базові ансамблі та підкреслити більш вишукані образи.

Багато шанувальників моди вже вподобали знакові фасони, такі як гостроносі черевики, прикрашені візерунками під зебру, які, як очікується, стануть незамінними в майбутньому осінньо-зимовому сезоні.



Тваринні принти будуть трендовими й у взутті / Фото Bottega Veneta

До слова, ікона стилю Кейт Мосс неодноразово демонструвала, що шуба зі штучного леопарда є розумною інвестицією. Вона пропонує універсальність, яку можна поєднувати як з джинсами, так і з класичними костюмами.



Шуба зі штучного леопарда – вдала інвестиція в цьому сезоні / Фото No.21

Така ж універсальність стосується піджаків і блуз з анімалістичними принтами, хай вони будуть джинсовими, або жакардовими.

