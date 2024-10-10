Визначили головні кольори 2025 року: які відтінки будуть трендовими
Джерело:Vogue
До кінця року залишилося трохи більш як два місяці, тож модні видання вже починають розповідати про кольори на 2025 рік. У своїх колекціях дизайнери цієї осені окреслили колірну палітру на майбутній літній сезон.
Окрім базового чорного та білого кольору, в моді залишається ще масляно-жовтий, червоний, а на модну арену знову повернеться рожевий та насичений синій, пише Vogue.
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Базові кольори – це класика, яка ніколи не вийде з моди, але разом з тим варто не обмежувати себе в додаткових відтінках, які додадуть образам особливої родзинки. Далі розповімо, які ж кольори будуть в моді у 2025 році.
Лаймовий
Цей відтінок стане символом свіжості у 2025 році. Бренди представили у цьому кольорі сукні та навіть жакети, які поєднали з іншими яскравими кольорами, які гармонійно доповнювали нейтральні тони іншого вбрання.
Трендові кольори 2025 року / Фото Vogue
Срібло
Раніше одяг у сріблястих відтінках у нас асоціювалися лише з новорічним вбранням, однак він тісно засів у наших гардеробах, тож у 2025 році буде на сукнях, спідницях, сорочках та всіх можливих речах.
Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Vogue
Гранатовий
Відтінок схожий на бургунді буде в моді з нами наступного року. Фруктовими референсами стане гранат або стигла черешня. Обирайте для себе костюми, шкіряні тренчі чи цікаві головні убори або сумки в цьому відтінку.
Трендові кольори 2025 року / Фото Vogue
Синій
Світлий синій варто обирати для легкого літнього образу, а от темний синій знадобиться для вишуканої елегантності. На теплу пору можете обирати для себе сукню з принтом морської хвилі.
Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Vogue
Ніжно-рожевий
Бум на рожевий відтінок пройшов ще минулого літа, втім у 2025 році він знову буде популярним. Дизайнери прогнозують тренд на відтінок рожевої цукрової вати.
Трендові кольори 2025 року / Фото Vogue
Масляно-жовтий
Цей відтінок є одним із фаворитів цієї осені, однак не втрачатиме популярності навіть в новому сезоні. Він нейтральний та досить красиво виглядає. У новому році обирайте для себе жовту сукню, цікавий топ чи повністю монохромний образ.
Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Vogue
Не забувайте, що у 2025 році з модних радарів ніде не зникне яскравий червоний колір, а класичні білі та чорні залишатимуться з нами незалежно від сезонних тенденцій.