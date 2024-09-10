Мають бути в кожної дівчини: топ-3 головні убори осені

Вересень ще доволі теплий місяць, але вже зараз час подумати над головними уборами, без яких нам не обійтися восени. Вони не міняються настільки сильно, як скажімо, вбрання чи взуття, тож майже з сезону в сезон залишаються актуальними.

Щоб освіжити образ та захистити волосся від ймовірного вітру чи дощу, в арсеналі кожної дівчини має бути кілька головних уборів, пише Lady 24. Погодні умови восени здатні зіпсувати зачіску, тому радимо вам кілька варіантів, які можна купувати вже відтепер.

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Однак головна фішка головних уборів – додавати родзинки образам. Вони ідеально доповнюють шкіряні куртки, бомбери, тренчі чи пальта, тож далі розповімо про 3 речі, які мають з’явитися у вашому гардеробі цієї весни.

Берет

Якщо хочете додати своїм аутфітам французької естетики – обирайте берет. Українські та світові інфлюенсерки створюють цікаві образи з ними поєднуючи з вінтажними шкіряними куртками чи пальтами. Берет ідеально пасуватиме до будь-яких образів: буденних, святкових чи ділових.

Бейсболка

Здавалося б, що кепка – це літній головний убір, втім модниці активно додають її до своїх образів в осінню пору. Бейсболка чудово стилізується зі спортивними костюмами та бомберами, а також з високими чоботами на підборах та пальтом. Все залежить від того, як саме ви хочете її застилізувати.

Шапка біні

Вже коли на вулиці буде по-справжньому холодно, то варто додати в гардероб теплу шапку. У листопаді в нашому гардеробі вже з’являються теплі куртки чи короткі дублянки, які добре поєднуються з цією шапкою. Світові ж модниці на своїх прикладах показують, як біні гарно виглядає з пальтами чи косухами.

Якщо ж вам хочеться розширити діапазон головних уборів, то обирайте для себе кепі, капелюхи чи панами, які досі не втрачають своєї популярності. Вони аналогічно до всіх вищеперерахованих головних уборів вдало поєднуються з будь-яким вбранням та верхнім одягом.