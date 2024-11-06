Шапка є найголовнішим убором на осінь та зиму, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко. Однак ті, хто не люблять шапок чи хочуть урізноманітнити свої виходи, мають чудову можливість віднайти для себе цікаві варіанти, які гарно пасують до верхнього одягу.

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Капор

Всі ми звикли до шапок, втім капори виглядають доволі стильно. Варто лише пам’ятати одне правило – він має бути вільним.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Тепла та шкіряна хустка

Такі хустки – гарне поєднання стилю та захисту від холоду. Вони виглядають дуже красиво й гарно підходять дівчатам з делікатними рисами лиця, гострими або прямими.



Трендові головні убори на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Кепка з навушниками

Стилістка каже, що такий головний убір виглядає грайливо й трохи по-дитячому. Та перед тим, як придбати пухнасті навушники, їх варто приміряти. За її словами, таку не варто їх купувати в онлайні, а лише в магазині.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Тепла пов’язка

Така пов’язка не є чимось новеньким, але чудово підходить для тих, хто не любить носити шапку, але хоче зігріти вуха й зберегти зачіску. Пов’язка не зовсім підходить тим, в кого кругле обличчя чи виразні щічки.



Трендові головні убори на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Шарф замість шапки

Цей аксесуар може слугувати навіть головним убором, заміняючи традиційну шапку. Поєднується шарф добре з пальто чи курткою.



Модні головні убори на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Тепла панама

Панама з вовни чи фетру чудово підійде для тих, хто хоче довершити шубу чи дублянку з овчиною.



Трендові головні убори на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Таке різноманіття головних уборів дозволить отримати особливий образ. Один головний убір можна міксувати з різним верхнім одягом й отримувати кожного разу інший аутфіт.