На подіумах моделі крокували у светрах з орієнтиром на практичність та затишок, пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel. Стилісти зазначають, що цього сезону вони є важливою частиною найстильніших поєднань. Щоб створити безліч красивих образів, пропонуємо переглянути фасони, які представили дизайнери.

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Гібрид шарфа та светра

Не так давно в моді з’явилося пальто з шарфом, яке вшите у верхній одяг. Тренд на нього розпочався зі скандинавського бренду Toteme та його моделлю у 2021 році.

Тепер бренди вирішили презентувати гібрид шарфа та светра. Ця річ має доволі цікавий вигляд. Ви можете придбати вже готовий такий светр або ж поєднувати разом з ним шарф в тон. Важливо лише, аби він відтворював колір й текстуру светра.

Стильні светри на осінь 2024
Стильні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

З високою горловиною

Светр з горловиною – це один із найпопулярніших варіантів, який належить до базового елемента гардероба. Комбінуйте такий светр із замшевою спідницею, поєднуйте зі шкіряними штанами чи палаццо.

Стильні светри на осінь 2024
Красиві светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

У стилі ретро

Візерунок аргайл з ромбами та квадратами – ідеальний варіант для светра на осінню пору. Бренд Altuzarra рекомендує поєднувати ретро-светр зі спідницею в довжині максі, а Balmain зі шкіряними штанами та пальто.

Стильні светри на осінь 2024
Стильні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Класичний

Обирайте светр в нейтральних відтінках, який посяде особливе місце в моді завдяки своїй універсальності. Цей класичний светр доповнюйте шкіряними штанами, спідницею з високими чоботами чи базовою спідницею в довжині максі.

Стильні светри на осінь 2024
Модні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Пухнастий

В осінньо-зимову пору пухнасті текстури посідають особливе місце. Виглядають вони доволі невимушено й святково. Обирайте для себе светри з мохеру чи з об’ємним пушком.

Стильні светри на осінь 2024
Стильні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Вкорочений

Щоб урізноманітнити свої образи та зробити їх цікавішими, рекомендуємо додати до гардероба вкорочені светри. Певний період вони вважалися антитрендовими, втім цього року повернуться в моду. Носити їх треба обов’язково з термобілизною чи майкою під низом.

Стильні светри на осінь 2024
Ефектні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Щодо кольорів, то актуальними завжди залишаться два кольори – білий та чорний, які пасуватимуть до будь-якого низу. До безсмертної класики відноситься сірий, коричневий чи червоний, а от в тренді цього року буде светр у відтінку бордо. Окрему ланку займають соковиті, яскраві кольори светрів, які є чудовою акцентною річчю в образі.